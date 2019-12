Opel: Kein Produktionsausfall nach Diebstahl von Autoteilen

Das Logo des Aumobilherstellers Opel steht an der Fabrik in Kaiserslautern. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Der Diebstahl Tausender Autoteile aus dem Opelwerk in Kaiserslautern hat dem Unternehmen zufolge keinen Produktionsausfall zur Folge. „Die Teile wurden so wieder angeliefert, dass wir unsere Kundenwerke versorgen konnten“, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in der pfälzischen Stadt.

Opel habe wegen des Diebstahls Anzeige erstattet. Der Polizei zufolge waren Einspritzdüsen entwendet worden. Ob auch andere Teile verschwunden seien, müsse ermittelt werden, hieß es am Dienstag. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen sechsstelligen Euro-Betrag.