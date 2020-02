Nach Milliardengewinn : Opel zahlt Mitarbeitern erste Erfolgsprämie seit 1997

Rüsselsheim Der Rüsselsheimer Autobauer Opel hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt. Davon sollen auch die Mitarbeiter profitieren, hieß es am Mittwoch.

Der Autobauer Opel lässt seine Mitarbeiter am operativen Milliardengewinn aus dem vergangenen Jahr teilhaben. Jeder Beschäftigte in Europa erhalte eine Erfolgsprämie von 600 Euro, kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch in Rüsselsheim an. Es handele sich um den ersten Bonus seit 1997.