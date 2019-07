Opel-Chef Lohscheller wird erster Deutscher im PSA-Vorstand

Michael Lohscheller, Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH, spricht im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Paris/Rüsselsheim Opel-Chef Michael Lohscheller rückt als erster Deutscher in den engsten Führungskreis des französischen PSA-Konzerns auf. Der 50-Jährige wurde am Dienstag vom Aufsichtsrat des Unternehmens in den vierköpfigen Vorstand berufen, wie PSA in Paris mitteilte.

