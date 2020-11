Online-Spatenstich am BASF-Standort Schwarzheide

Schwarzheide Einst Kohle, künftig Materialien für Batterien von Elektroautos: Die Industrieregion in der Lausitz verändert sich. Mit dem Spatenstich für einen Standort des Chemiekonzerns BASF ist ein Schritt zu mehr Elektromobilität getan.

Deutschland soll bei der Produktion von Batteriematerialien nach dem Willen der Bundesregierung an die Spitze in Europa kommen. In einer neuen Anlage des Chemiekonzerns BASF im brandenburgischen Schwarzheide sollen ab 2022 Kathodenmaterialien gefertigt werden. Am Freitag wurde für das Werk in der Lausitz online der erste Spatenstich gesetzt - wegen der Corona-Auflagen.