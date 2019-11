Online-Solarkataster soll Energiewende voranbringen

Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Rheinland-Pfalz will ein Online-Solarkataster einführen. Damit sollten die Potenziale von Dach- und Freiflächen im Land ausgeschöpft und die Energie- und Wärmewende vorangebracht werden, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) nach dem Beschluss des Ministerrats am Dienstag in Mainz.

„Bis zum Jahr 2030 wollen wir eine vollständige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz erreichen.“

Die Kommunen würden beim Aufbau eines Solar-Katasters unterstützt, damit die Bürger mit wenigen Klicks erführen, ob sich ihr Dach für eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage eigne und sich dies wirtschaftlich trage. Bisher seien Informationen zum Photovoltaik-Eigenverbrauch und der Wärmeerzeugung mittels Solarthermie auf dem eigenen Dach oft nur mit viel Aufwand bei den zuständigen Verwaltungen zu beschaffen. „Diese Lücke wollen wir mit einem Online-Solarkataster schließen und damit den Informationszugang für die Bürger erheblich erleichtern.“