Online-Portal soll Potenzial für Solarstrom anzeigen

Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), Umwelt- und Energieministerin in Rheinland-Pfalz, spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Das Umweltministerium will in dieser Woche ein neues Online-Portal starten, das für alle Dachflächen in Rheinland-Pfalz das jeweilige Potenzial für die Erzeugung von Solarstrom ermittelt. Auf diese Weise soll die Nutzung von privaten Photovoltaik-Anlagen verstärkt werden.

„Das landesweite Online-Solarkataster ist ein Meilenstein für unsere Solar-Offensive und die Energiewende im Land“, erklärte Umwelt- und Energieministerin Anne Spiegel (Grüne). Die Plattform richte sich gleichermaßen an private Gebäudeeigentümer wie an Unternehmen, Kommunen oder landwirtschaftliche Betriebe.

Nach Eingabe der Adresse für ein Gebäude soll das Portal die für Solaranlagen geeignete Dachfläche und die damit mögliche Stromerzeugung in Kilowattstunden anzeigen. Ein zusätzlicher „Ertragsrechner“ ermittelt dann, ob sich die Investition in eine Photovoltaik-Anlage auf dem ausgewählten Dach lohnt. Bezogen auf die Haushaltsgröße soll zudem berechnet werden, ob eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage lohnenswert wäre und welche Möglichkeiten der Ergänzung sinnvoll wären, etwa mit einem Speicher oder eine Wärmepumpe. Das Ergebnis kann dann einem Fachbetrieb oder einer Beratungsstelle vorgelegt werden.