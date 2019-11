Online-Nutzerkonto für Verwaltungsangelegenheiten

Mainz Abfall, Wasser, Fundsachen und Hundesteuer: Solche Verwaltungsfragen sollen die Bürger in Rheinland-Pfalz künftig online erledigen können. Das dafür notwendige Online-Nutzerkonto können sie ab sofort einrichten (https://nutzerkonto.service.rlp.de/), wie das Innenministerium am Dienstag in Mainz mitteilte.

