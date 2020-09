Online-Kirchgang nach Corona stark gefragt

Online-Gottesdienst in der Kleinen Kirche in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Düsseldorf Der coronabedingte zeitweise Umstieg auf Online-Gottesdienste hat bei vielen evangelischen Gläubigen einer Umfrage zufolge Anklang gefunden. Künftig wünschten sich mehr als 82 Prozent regelmäßige Online-Gottesdienste, auch wenn Präsenzveranstaltungen wieder möglich seien, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am Freitag mit.

„Digitale Gottesdienste sind keine Notlösung, sondern bieten neue Möglichkeiten der Beteiligung“, sagte der rheinische Präses Manfred Rekowski. Gerade an Weihnachten, wenn der Platz in den Kirchen wegen der Corona-Auflagen nicht für alle reichen werde, böten digitale Gottesdienste die Chance, trotzdem teilzunehmen. Per Online-Kirchgang erreiche man offenbar auch die Menschen, die sonst nicht in die Kirche gingen.