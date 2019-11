Online-Dialog zum Klimaschutz hat Erwartungen übertroffen

Mainz Die Energieagentur wertet mehr als 600 Vorschläge für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts aus. Am meisten beschäftigt die Rheinland-Pfälzer der Verkehr. Das neue Konzept soll im Frühjahr 2020 vorgelegt werden.

Das Umweltministerium hat in einem Online-Dialog viele neuen Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung erhalten. In sechs Wochen gingen mehr als 600 neue Vorschläge und ebensoviele Kommentare ein. Die Plattform registrierte außerdem rund 4500 Beteiligungen in Form von positiven oder negativen Bewertungen der Vorschläge.