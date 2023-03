Bundesliga Onisiwo wieder dabei: Europa bei Mainz noch kein Thema

Auf die Frage, ob Mainz in Sachen Europapokal-Plätze derzeit unter dem Radar fliege, sagte der Däne: „Das kann ich nicht beantworten.“ Wenn das Thema irgendwann relevant werde, könne man es auch in der Mannschaft größer thematisieren. „Vorher freuen wir uns über die aktuelle Situation.“ In Berlin sind die Mainzer zwar Favorit, doch Svensson warnte vor dem Gegner. „Wir sind nicht so naiv und glauben, das ist eine einfache Aufgabe. Das wird ein sehr schwieriges Spiel für uns.“