Verkehr Omnibusgewerbe: Verdi will Urabstimmung-Ergebnis vorlegen

Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz rückt ein Arbeitskampf näher. Die Gewerkschaft Verdi will am kommenden Montag (11. März) über das Ergebnis der Urabstimmung für einen Streik berichten. Die letzten Hochrechnungen seien bereits so deutlich, dass mit einem vorzeitigen Ende des Tarifkonfliktes nicht mehr zu rechnen sei, teilte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Mittwoch in Mainz mit.