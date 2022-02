Omikron-Welle: Kliniken sehen sich gerüstet

Mainz Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben Pläne für einen weiteren Anstieg der Zahl der Covid-Patienten in der Schublade und setzen die Maßnahmen stufenweise um. Einige Faktoren sind aber nicht kalkulierbar.

Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter rasant, Fachleute erwarten den Höhepunkt der aktuellen Omikron-Welle erst in den kommenden Tagen. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben sich mit verschiedenen Maßnahmen auf diese Situation vorbereitet, wie der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, Andreas Wermter, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Für viele Kliniken werden aber nicht die Zunahmen der Corona-Fälle selbst, sondern die Personalausfälle das Hauptproblem sein.“

So werden nach seinen Worten je nach Zahl der Covid-Patienten verschiebbare Eingriffe zurückgefahren, soweit das medizinisch vertretbar sei. Einige Kliniken hätten beispielsweise besondere Stationen vorbereitet, um für Covid-Patienten Isolierbereiche zu schaffen. Auch da werde mit Stufenkonzepten gearbeitet, erklärte der KGRP-Geschäftsführer. „Die Pläne sind in den Schubladen, die Konzepte können dynamisch an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Das war auch die Vorgabe der Landesregierung.“

In vielen Klinken bleibe das Besuchsverbot - mit Ausnahmeregelungen - in Kraft, um das Infektionsrisiko zu verringern, sagte Wermter. Der KGRP-Geschäftsführer appellierte an alle ambulanten Patienten und noch zugelassenen Besucher, einen tagesaktuellen Schnelltest mitzubringen. Im Zweifel würden Personen auch vor Ort vom Krankenhaus getestet. An der für alle Mitarbeiter, Patienten und Besucher von außerhalb geltenden FFP2-Maskenpflicht im gesamten Klinikgebäude werde festgehalten.