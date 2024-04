Weiter verkaufsoffene Sonntage im Zweibrücker Outlet? Outlet-Kläger muss hohe Summe für weiteres Gutachten zahlen

Bis es also im Verfahren weitergeht, werden sicher noch einige Monate ins Land ziehen. Der Modehändler Steffen Jost mit Filialen in Grünstadt, Frankenthal, Landau, Worms und Bruchsal klagt seit 2021 gegen den Outlet-Mieter Betty Barclay wegen dessen Sonntagsöffnungen im Outlet auf Unterlassung und Schadensersatz. Sein Vorwurf: unlauterer Wettbewerb. Aus juristischen Gründen klagt Jost nur gegen einen Outlet-Mieter, will aber eigentlich eine Verordnung zum Ladenöffnungszeiten-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz, das seit 2007 den Sonntagsverkauf im und ums Outlet in den Oster-, Sommer- und Herbstferien ermöglicht (sowie an den Sonntagen davor und danach) zu Fall bringen. Argument: Die Verordnung sei im Fall von Zweibrücken an einen Linienflugbetrieb des Flughafens Zweibrücken geknüpft. Und den gebe es seit der Flughafen-Insolvenz 2014 nicht mehr.