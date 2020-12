Ohne Ticket und Maske: Fahrgast schlägt Lokführer mit Faust

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Trier Ein Reisender ohne Ticket und Mund-Nasen-Schutz ist in einer Regionalbahn in Trier handgreiflich geworden und hat den Lokführer attackiert. Der Unbekannte sollte am Dienstagabend an der Station Trier-Süd an der Weiterfahrt gehindert werden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

