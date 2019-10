Ohne gesperrten Schwarz: Mainz 05 bei Paderborn gefordert

Trainer Sandro Schwarz von Mainz am Spielfeldrand. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Mainz Ohne den nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt fehlenden Trainer Sandro Schwarz will der FSV Mainz 05 den zweiten Sieg in der diesjährigen Bundesliga-Saison feiern. Die Rheinhessen spielen heute bei Aufsteiger SC Paderborn, der in dieser Spielzeit noch sieglos ist und derzeit den letzten Tabellenplatz belegt.

