Ohne Führerschein im Auto: Erneute Bewährungsstrafe für Mann

Speyer Er soll sich immer wieder hinters Steuer gesetzt haben, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Und sein Punktekonto in Flensburg ist prall gefüllt. Der Richter schickt den Angeklagten nicht ins Gefängnis - er warnt aber: Beim nächsten Mal „ist der Ofen aus“.

Der Fall hatte auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil der Mann der Polizei zufolge 373 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei angesammelt hat. Die Zahl setzt sich zusammen aus mehr als 150 Fahrten ohne gültigen Führerschein, die der Mann als Berufsfahrer absolviert hatte. Die Behörden kontrollierten im Nachhinein die Tachoscheiben des Fahrzeugs und verhängten pro Fahrt zwei Punkte. Vor Gericht spielt der Punktestand am Dienstag aber keinerlei Rolle.

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße hatte den Mann im September mit einem italienischen Führerschein erwischt. Wie am Rande der Verhandlung verlautete, ist dieser in Deutschland ungültig, weil er auf einer in dem Nicht-EU-Land Moldau ausgestellten Fahrerlaubnis basiere. Der 37-Jährige habe gewusst, dass er damit nicht in Deutschland fahren dürfe, hieß es.