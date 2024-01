Kriminalität Ohne Führerschein am Steuer ertappt - mit Haftbefehl gesucht

Bacharach · Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er schon per Haftbefehl gesucht - und dennoch hat sich ein 24-Jähriger erneut ans Steuer gesetzt. Auf der Bundesstraße 9 in Bacharach (Landkreis Mainz-Bingen) sei er am Donnerstag in eine Verkehrskontrolle geraten, teilte die Polizei Bingen mit.

05.01.2024 , 05:59 Uhr

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dabei habe er sich „mit einem strafrechtlichen Rundumpaket“ eingedeckt. Demnach zeigte der Autofahrer der Streife einen auf seinem Handy abgelichteten Führerschein vor. Obwohl die Beamten das Dokument nicht in ihren Händen hielten, konnten sie über das Lichtbild eindeutige Merkmale einer „Totalfälschung“ erkennen, wie es hieß. Wenig später stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt - und gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Die Haft konnte der Mann abwenden, indem er eine Geldstrafe zahlte. Er räumte während der Verkehrskontrolle zudem ein, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240105-99-497471/2

(dpa)