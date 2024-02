Tarife ÖPNV-Streik - vielerorts Stillstand im Nahverkehr erwartet

Die Gewerkschaft erwartet, dass der Überland-, Pendler- und Schülerverkehr in fast allen Teilen von Rheinland-Pfalz nicht mehr stattfinden kann. In Mainz etwa sollen zwischen Donnerstagabend und Samstagnacht keine Busse und Straßenbahnen fahren. In Koblenz fällt der Linienverkehr am Donnerstagabend aus, am Freitag gibt es einen Sonderfahrplan. Auch in Trier werden erhebliche Einschränkungen erwartet. Im Saarland ist der Busverkehr in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen und Saarlouis betroffen.