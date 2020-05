Oelsbergsteig wegen Felssturzgefahr gesperrt

Urbar/Oberwesel Ein besonders romantischer Klettersteig im Welterbe Oberes Mittelrheintal, der Oelsbergsteig schräg gegenüber der Loreley, ist wegen Felssturzgefahr gesperrt. „Es geht um Felsbrocken, die auch mal ein paar hundert Kilogramm schwer sein können“, sagt der Geologe Michael Rogall vom Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz.

Noch fehlt eine Finanzierung. Der Bürgermeister des linksrheinischen Höhendorfs Urbar, Heinz Link (parteilos), sagt, neben staatlichen Zuschüssen sei an Crowdfunding mit dem Verkauf beispielsweise von Oelsbergsteig-Plaketten oder -Münzen gedacht. Sein 700-Seelen-Dorf, auf dessen Gemarkung die Felsen locker seien, habe zu wenig Geld. In diesem Jahr sei noch nicht an eine Wiedereröffnung des 1,3 Kilometer langen Oelsbergsteigs zwischen Urbar und Oberwesel zu denken.