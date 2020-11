Ölige Schlieren auf dem Rhein bei Mainz: Polizei ermittelt

Mainz Eine unbekannte Substanz auf dem Rhein gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Es gibt einige Theorien.

Der Rhein ist bei Mainz auf einer Länge von zwei bis drei Kilometern durch eine unbekannte Substanz verschmutzt worden. Eine Zeugin meldete der Wasserschutzpolizei Mainz die Verunreinigung zwischen Zollhafen und Kaiserbrücke. Wie die ölige, geruchlose, silbrige und teils regenbogenfarbig glänzende Substanz am Freitag in den Fluss kam, war am Sonntag weiter unklar. Die Polizei ermittelte.