Ökostrom ist vor allem bei Großstädtern beliebt

Die Sonne geht hinter zwei Windrädern unter. Foto: Daniel Reinhardt/Archivbild.

Heidelberg/Mainz Ökostrom ist in Deutschland vor allem bei Haushalten in Großstädten gefragt. Verbraucher in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen entschieden sich bei einem Wechsel des Lieferanten überdurchschnittlich häufig für grünen Strom, hat das Vergleichs- und Vermittlungsportal Verivox anhand seiner Daten ermittelt.

In Berlin und Hamburg seien 44 Prozent der Haushalte, die zwischen April 2017 und März 2019 einen neuen Stromvertrag abgeschlossen haben, in einen Öko-Tarif gewechselt. Bei einem Vergleich der 20 besten Großstädte ist keine Stadt aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland dabei.