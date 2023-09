Expertenmeinung Öffentliche Information über Sexualstraftäter erhöht Risiko

Nach dem mutmaßlichen Entführungs- und Missbrauchsfall einer Zehnjährigen im pfälzischen Edenkoben war Kritik am Vorgehen der Behörden laut geworden. Ein 61-jähriger Mann soll das Mädchen am Montag auf dem Schulweg mutmaßlich entführt und missbraucht haben. Der Mann wurde bereits in der Vergangenheit wegen Sexualdelikten verurteilt. Die Stadt und der Landesverband Reale Bildung hatten kritisiert, nicht über den Mann informiert worden zu sein.