Öffentliche Einrichtungen werden weitgehend geschlossen

Mainz Gaststätten und Clubs dürfen nur noch zu bestimmten Zeiten öffnen. Bund und Länder haben einen gemeinsamen Handlungskatalog verabschiedet, um die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Auf die Menschen kommen erhebliche Einschränkungen zu.

Nach einer Telefonkonferenz der Bundesländer mit der Bundesregierung hat Rheinland-Pfalz eine weitgehende Schließung von öffentlichen Einrichtungen verfügt. Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen seien zu schließen, ebenso Geschäfte mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels, Apotheken und anderer wichtiger Verkaufsstellen, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Montag in Mainz mit.

Dies werde ab Dienstag umgesetzt. Die Maßnahmen seien keine Ausgangssperre. Es gebe aber den dringenden Appell an alle Bürger, nicht in großen Gruppen unterwegs zu sein. Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder haben nach dpa-Informationen zuvor einen eineinhalbseitigen Handlungskatalog beschlossen. Ziel des einheitlichen Vorgehens ist es demnach, soziale Kontakte im öffentlichen Bereich weiter einzuschränken.

Im Kampf gegen das Coronavirus hatte Deutschland am Montag an den Übergängen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie zur Schweiz mit strengen Grenzkontrollen begonnen. Damit soll eine rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Wegen der Coronakrise haben außerdem am Montag bereits Schulen und Kitas zugemacht.