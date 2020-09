Obsternte unterdurchschnittlich: Aber besser als 2019

Ein Helfer pflückt in einer Plantage Äpfel der Sorte Elstar. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Obsternte ist in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz wieder vergleichsweise gering ausgefallen. Mit 48 000 Tonnen liege sie um vier Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

