Oberzentren bekommen Millionen für „Innenstadt-Impulse“

Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mainz Die fünf Oberzentren in Rheinland-Pfalz werden nach dem Lockdown mit insgesamt 2,5 Millionen Euro für lebendige Innenstädte unterstützt. Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz und Trier sollen dafür 2021 und 2022 je 250 000 Euro bekommen, kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Montag in Mainz an.

Eine Unterstützung der Mittelzentren sei ebenfalls wünschenswert, stehe aber unter Haushaltsvorbehalt. Am 14. März wird ein neuer Landtag gewählt.

„Die Finanzierungsbeteiligung des Landes beträgt 90 Prozent“, sagte Lewentz. Mit dem Geld könnten Aktivitäten gefördert werden, die bislang nur bedingt förderfähig gewesen seien. Dazu gehörten etwa Pop-Up-Stores, das Innenstadtmarketing und der Aufbau lokaler Online-Marktplätze. Die Städte sollten selbst entscheiden, wie sie das Geld am sinnvollsten investierten, sagte Dreyer. „Die Oberbürgermeister mit ihren Teams sind die absoluten Experten für ihre Stadt.“