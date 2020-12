Oberstaatsanwalt: Verdächtiger von Trier war betrunken

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz nahe der Trierer Fußgängerzone. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Der Mann, der in Trier zahlreiche Menschen an- und überfahren haben soll, war bei der Tat betrunken. Er habe zuvor „nicht unerhebliche Mengen Alkohol genossen“, sagte der Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa