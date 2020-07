Oberleitung hängt herab: Stundenlange Streckensperrung

Andernach Eine Oberleitung auf den Gleisen hat in der Nacht auf Donnerstag für eine mehrstündige Sperrung der Bahnstrecke bei Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) gesorgt. Ein Zugführer eines Regionalexpresses bemerkte die herabhängende Leitung am Donnerstagabend bei der Einfahrt in einen Bahnhof, wie die Bundespolizei mitteilte.

