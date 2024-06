Kommunen Oberbürgermeisterwahl in Homburg geht in zweite Runde

Die Oberbürgermeisterwahl in Homburg im Saarpfalz-Kreis wird erst in einem zweiten Wahlgang entschieden. In der ersten Runde am Sonntag kam nach dem vorläufigen Endergebnis keiner der sechs Bewerber auf die erforderliche absolute Mehrheit. Wie die saarländische Stadt auf ihrer Homepage mitteilte, werden nun am 23. Juni der CDU-Kandidat Michael Forster (CDU) und der SPD-Politiker Pascal Conigliaro in der Stichwahl gegeneinander antreten. Für Forster stimmten rund 43 Prozent, für Conigliaro knapp 21 Prozent. Die anderen vier Kandidaten sind aus dem Rennen. Homburg zählt rund 44.000 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 63 Prozent.