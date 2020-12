Oberbürgermeister: Tödliche Amokfahrt hat Trier verändert

Trier Die Amokfahrt in Trier hat die Stadt nach Ansicht von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) verändert. „Die Anteilnahme ist immens groß“, sagte Leibe der Deutschen Presse-Agentur eine Woche nach der Tat.

Die Trauer in Trier ist nach wie vor allgegenwärtig. An vielen Gedenkorten brennen für die Opfer Kerzen und Lichter. „Die Amokfahrt hat sich im Herzen unserer Stadt ereignet und unmittelbar oder mittelbar nahezu jede Bürgerin, jeden Bürger dieser Stadt getroffen“, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann. „Eine solche Tat brennt sich in das kollektive Gedächtnis einer Stadt ein.“ Die Trauer und Verarbeitung dieses Geschehens „werden uns lange - wenn auch nicht mehr so öffentlich sichtbar wie im Moment - begleiten“.