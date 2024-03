Ludwigshafen Obduktion von 46-Jährigem deutet auf Stichverletzung hin

Die Leiche eines 46-Jährigen ist nach seinem gewaltsamen Tod in Ludwigshafen obduziert worden. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Montag gemeinsam mit, dass dem vorläufigen Ergebnis zufolge ein Verbluten infolge einer Stichverletzung in den Rücken als Todesursache angenommen werden könne.