Obduktion nach Tod eines Lastwagenfahrers

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Bingen Nach dem Tod eines Lkw-Fahrers in Bingen soll eine Obduktion klären, wie genau der Mann ums Leben kam. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Der 32-Jährige war bei einem Brand in seinem Führerhaus gestorben.

Die Ursache für das Feuer war zunächst noch unklar. „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht.“