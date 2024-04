Böhl-Iggelheim Obduktion nach Leichenfund: Ermittler gehen von Gewalt aus

Der Leichnam des Mannes war am Dienstag in seiner Wohnung gefunden worden. Seinen Sohn nahm die Polizei in der Nähe des Tatortes fest. Der 31-Jährige wurde am Mittwoch auf Anordnung eines Richters in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor.