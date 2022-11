Kommunen : OB-Wahl in Andernach: Greiner holt absolute Mehrheit

Andernach Mit großem Vorsprung vor seinen Konkurrenten hat der Berufssoldat Christian Greiner die Oberbürgermeisterwahl in Andernach am Sonntag für sich entschieden. Der Kandidat der Freien Wählergruppe erreichte am Sonntagabend nach Auszählung aller 15 Gebiete mit 60,9 Prozent die erforderliche absolute Mehrheit und wird nun Nachfolger des dienstältesten Oberbürgermeisters in Rheinland-Pfalz, Achim Hütten (SPD).

Greiner ließ seinen Konkurrenten, den amtierenden Andernacher Bürgermeister Claus Peitz (CDU), der es auf 22,2 Prozent brachte, weit hinter sich. Der Berufssoldat und OB-Kandidat der SPD, Udo Dames, holte 12,1 Prozent der Stimmen, der Landwirt Franz Haas als unabhängiger Kandidat 4,8 Prozent.

Der bisherige OB Hütten war 1994 erstmals direkt gewählt und dann dreimal im Amt bestätigt worden. Regulär würde die Amtszeit des 65-Jährigen noch bis zum November 2025 dauern. Doch nach eigenen Angaben vom Mai 2022 will sich Hütten mehr seiner Familie widmen: „Meine Enkelin hat zu mir gesagt: Opa - jetzt lass' das mal andere machen.“ Demokratie lebe auch vom Wandel. Andernach am Rhein hat mehr als 30.000 Einwohner und rund 23.600 Wahlberechtigte.

© dpa-infocom, dpa:221113-99-506162/2

(dpa)