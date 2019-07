OB von Mainz und Wiesbaden wollen eng zusammenarbeiten

Christa Gabriel (r) vereidigt den neuen OB Gert-Uwe Mende (beide SPD). Foto: Sascha Kopp/Archivbild.

Mainz/Wiesbaden Die Oberbürgermeister von Mainz und Wiesbaden, Michael Ebling und Gert-Uwe Mende (beide SPD), haben bei ihrem ersten Arbeitstreffen über Mobilität und Klimaschutz gesprochen. „Gerade in Mobilitätsfragen haben die eng verzahnten Landeshauptstädte mit 500 000 Menschen das Zeug für eine Modellregion für nachhaltige Mobilität in Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der beiden Stadtoberhäupter nach ihrem Treffen am Montag in Wiesbaden.

Als Beispiele nannten sie die geplante Citybahn, zwischen beiden Städten, die Elektrifizierung der Busverkehre, den Brennstoffzellenantrieb und die Kooperation im Fahrradverleihsystem.

Die enge Zusammenarbeit berge auch nach dem Stabswechsel in Wiesbaden „große Chancen für den Großraum Mainz-Wiesbaden“, stellten beide OB fest. Die Treffen auf Fachebene im regelmäßig tagenden Städteausschuss Mainz-Wiesbaden wollen beide beibehalten.