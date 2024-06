Mainz OB Haase: Kostenloser ÖPNV kostet pro Samstag 25.000 Euro

Mit der kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn am ersten Samstag eines Monats sollten Leute angesprochen werden, für die der öffentliche Personennahverkehr sonst keine Alternative sei, sagte Haase. Grundsätzlich gehe es darum, Menschen in die Innenstadt zu bringen. Das Projekt werde fortlaufend in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden evaluiert, sagte der OB.