Verkehr Nutzung alter Bahnstrecken? Saarland erwartet Ergebnisse

Nach Simulationsläufen könnten auch diese Daten in die Bewertungsblätter der standardisierten Bewertung aufgenommen und anschließend das Nutzen-Kosten-Verhältnis errechnet werden. „Wir erwarten, dass diese Arbeiten in den kommenden Monaten abgeschlossen werden können und uns bis spätestens Ostern die Nutzen-Kosten-Werte für die einzelnen Strecken vorliegen“, so Weber.