Nur wenige Verschiebungen der Zweitimpfungen im Saarland

Die Mitarbeiterin einer Klinik wird gegen Corona geimpft. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In den Impfzentren im Saarland kommt es bei den Zweitimpfungen gegen Corona selten zu Verschiebungen. In der Regel würden die Zweittermine eingehalten, teilte eine Sprecherin des saarländischen Gesundheitsministeriums in Saarbrücken mit.

Nur in wenigen Fällen seien Verschiebungen notwendig oder nähmen einzelne Personen die Zweitimpfung nicht wahr. „Hierbei handelt es sich jedoch um eine absolute Minderheit“, sagte die Sprecherin.

Damit die Impfstoffe effektiv wirken könnten, sollten die empfohlenen Zeiträume zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten werden, hieß es. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für die Impfstoffe von Biontech und Moderna einen Abstand von sechs Wochen zwischen der ersten und zweiten Impfung. Beim Vakzin von Astrazeneca kann der Abstand in Absprache mit dem Impfarzt zwischen vier bis zwölf Wochen liegen. Der Impfstoff von Johnson&Johnson wird nur einmal verabreicht.

Das Saarland liegt mit einer Impfquote von rund 42 Prozent (Stand: Mittwoch) bei den Erstimpfungen weiterhin bundesweit vorne. Gut zwölf Prozent sind vollständig geimpft, wie aus den Daten des Impfdashboards hervorgeht.