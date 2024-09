Verdacht auf Geldwäsche Nur wenige Ermittlungsverfahren zu illegalem Hawala-System

Zur Frage, ob nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage nach dem Hawala-System unter Strafe gestellt werden müsse, verwies Innenminister Ebling darauf, dass dies bereits jetzt in bestimmten Fällen strafbar sei - bei Geldwäsche, einer kriminellen Herkunft der Gelder, Terrorismusfinanzierung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Das Hawala-Banking könne aber nicht nur zu kriminellen, sondern auch zu legalen Zwecken genutzt werden, teilte Innenminister Ebling weiter mit. Etwa, um Gelder in Schwellen- oder Entwicklungsländer zu versenden, in denen es kein funktionierendes Bankensystem gebe.