Corona-Pandemie : Nur noch wenige Zurückweisungen an Grenze zu Frankreich

Nur noch wenige Zurückweisungen an Grenze zu Frankreich

Saarbrücken Bei den Stichproben-Kontrollen an der Grenze zu Frankreich werden im Saarland nur noch wenige Personen an einer Einreise gehindert.

Die Zahl der Zurückweisungen belaufe sich pro Tag auf eine Personenzahl „im niedrigen zweistelligen Bereich“, sagte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Bexbach am Dienstag. Nach zwei Monaten systematischer Kontrolle im Zuge der Corona-Pandemie sind die Bundespolizisten seit dem 16. Mai lediglich noch zu sporadischen Kontrollen an der Grenze zu Frankreich unterwegs.