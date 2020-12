Nur jeder sechste Baum in Rheinland-Pfalz ohne Schäden

Mainz Der Anteil kranker Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern ist in diesem Jahr von 82 auf 84 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2020 hervor, der am Dienstag in Mainz veröffentlicht wurde.

„Das Waldsterben hat inzwischen erschreckende Dimensionen erreicht“, erklärte Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne). Seit 2018 seien mehr als elf Millionen Bäume abgestorben.