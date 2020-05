Nur fünf neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf den geringsten Wert seit Beginn der Pandemie gesunken. Die Zahl stieg am Montag (Stand 10.00 Uhr) um fünf neue Fälle auf 6152, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Bislang kamen 181 infizierte Menschen ums Leben, vier mehr als am Sonntag. Unter den Todesfällen waren jeweils 20 im Westerwaldkreis und in der Stadt Mainz sowie 18 in Koblenz.