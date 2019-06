Nur 30 Liter Regen: Saarland im Juni trockenstes Bundesland

Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel. Foto: Martin Gerten.

Offenbach Der Juni war in keinem deutschen Bundesland so trocken wie im Saarland. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten ersten Auswertung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach hervorgeht, fielen lediglich 30 Liter Regen pro Quadratmeter - deutschlandweit waren es trotz Rekorde bei Sonnenschein und Temperatur immerhin noch 55 Liter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa