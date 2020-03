Nun drei Corona-Todesfälle im Saarland: 433 Infizierte

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Im Saarland gibt es nun insgesamt drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus. Am Dienstag starben zwei Frauen in zwei Krankenhäusern im Regionalverband Saarbrücken, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.

Beide hätten Vorerkrankungen gehabt.