Nummernschild führt Polizei zu flüchtigem Unfallverursacher

Kaiserslautern Ein verlorenes Kennzeichen hat die Ermittler auf die Spur eines unfallflüchtigen Autofahrers gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert, weil ihm auf einer Landstraße bei Kaiserslautern ein beschädigtes Auto mit offenstehender Motorhaube entgegengekommen war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 24-Jährige am frühen Sonntagmorgen eine Leitplanke touchiert und die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen wurde über die Fahrbahn geschleudert und stark beschädigt. Der Mann sei dann weiter gefahren und habe das Auto in einem Waldstück abgestellt, sagte eine Polizeisprecherin. Gegenüber den Beamten gab er an, unter Schock gestanden zu haben. Mehrere Stunden nach dem Unfall ergab ein Atemalkoholtest 0,48 Promille. Eine Blutprobe soll nun klären, ob der Mann auch zur Zeit des Unfalls betrunken war.