Fußball Nullnummer zwischen Darmstadt und Mainz: Trainer im Fokus

Dass der Aufsteiger erstmals in dieser Saison zu null spielte, dürfte Lieberknecht gefallen haben. Zumal der Lilien-Trainer trotz seiner Abwesenheit seinen Anteil daran hatte. „Wir waren die gesamte Woche über in Kontakt und haben das Spiel gemeinsam vorbereitet“, berichtete Hajou. Selbst in der Halbzeitpause habe es ein kurzes Telefonat zwischen Lieberknecht und Teammanager Matthias Neumann gegeben. „Er war komplett eingebunden“, sagte Hajou.