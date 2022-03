Nürburgring mit Millionen für neue Saison ertüchtigt

Eine Glasscheibe mit dem Logo der Rennstrecke Nürburgring steht an der Zufahrt zur Rennstrecke. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Nürburg Eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt hat vor der neuen Saison wieder viel Geld in ihre Ertüchtigung gesteckt. „Insgesamt investierte die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau der Sicherheit“, teilte die Betreiberfirma am Mittwoch in der Eifel mit.

2,5 Kilometer der Rennstrecke seien in den vergangenen vier Monaten erneuert worden. Neuer Asphalt sei aufgetragen und 300 Meter zusätzlicher Fangzaun aufgestellt worden.

Am 12. März beginnen nach den Angaben wieder die sogenannten Touristenfahrten von Hobby-Rennfahrern mit ihren Autos. „Vom 18. bis zum 20. März fahren dann erstmals Rennwagen bei den Probe- und Einstelltagen über den neuen Asphalt von Nordschleife und Grand-Prix-Strecke“, hieß es weiter. Auf dem großenteils 95 Jahre alten Nürburgring gibt es neben Motorsport auch Testfahrten der Autobranche, Firmenevents und andere Veranstaltungen.

(dpa)