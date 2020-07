Nürburgring-Chef: Keine roten Zahlen mit Formel-1-Rennen

Nürburg Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring birgt für die Streckenbetreiber nach eigenen Angaben kein finanzielles Risiko. Mit der Rennserie gebe es „ein sehr faires und partnerschaftliches Konstrukt“, sagte Geschäftsführer Mirco Markfort der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Der Deal mit der Formel 1 „impliziert für uns keine roten Zahlen“, fügte er hinzu. In Folge der finanziellen Turbulenzen am Nürburgring war die Königsklasse des Motorsports in den vergangenen sieben Jahren nicht mehr in der Eifel gefahren.