Notrufsystem entlarvt betrunkenen Autofahrer

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Trippstadt Ein automatischer Notruf vom eigenen Auto hat einen betrunkenen Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging bei den Beamten in der Nacht zu Sonntag die Nachricht vom Notrufsystem des Autos ein, dass der Fahrer in Trippstadt bei Kaiserslautern Hilfe braucht.