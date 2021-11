Notrufnummern auch in Rheinland-Pfalz zeitweise ausgefallen

Mainz Die Nummern 110 und 112 waren zeitweise nicht erreichbar. Auch Rheinland-Pfalz war davon betroffen. Der Grund für den Ausfall steht mittlerweile fest.

Die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Rheinland-Pfalz am Donnerstagmorgen wegen Wartungsarbeiten bei der Telekom zeitweise ausgefallen. Bereits am Morgen seien die Verbindungen größtenteils wiederhergestellt gewesen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Mainz mit. Lediglich in Mainz seien die Notrufe bis zum Mittag zunächst über die Leitstelle in Koblenz weitergeleitet worden.