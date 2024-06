Notfälle Notrufnummer 112 in Region Trier vorübergehend gestört

In Trier und Umgebung ist am Samstagmorgen der 112-Notruf wegen eines technischen Problems für gut zwei Stunden gestört gewesen. Grund sei ein Fehler in der Telefonanlage der Leitstelle Trier gewesen, teilte als zuständige Rettungsdienstbehörde der Kreis Trier-Saarburg mit. Betroffen waren neben der Stadt Trier auch die Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, der Vulkaneifelkreis und der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Wer akute Hilfe durch Feuerwehr oder Rettungsdienst benötigte, sollte die 110 wählen.